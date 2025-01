Madonna ŠOKOVALA prsteňom: ZÁSNUBY s o 38 rokov mladším futbalistom? Špekulácie naberajú na sile!

Madonna (Zdroj: Instagram Madonna)

Koniec roka strávila Madonna spolu s o 38 rokov mladším priateľom, futbalistom Akeemom Morrisom a jej deťmi na dovolenke v Tokiu. Odtiaľ krátko po Novom roku zdieľala sériu fotiek, na ktorých fanúšikov zaujal jeden neprehliadnuteľný detail - veľký žiarivý šperk na prste. Mega diamant nápadne pripomínal zásnubný prsteň.

Na jednej fotke sa dokonca po boku svojho priateľa záhadným šperkom vyslovene pýši a ukazuje ho do objektívu fotoaparátu. Okamžite sa tak vynorili špekulácie, že speváčka a 28-ročný športovej sa zasnúbili. „Madonna je šťastnejšia, než kedykoľvek predtým. Jej románik s Akeemom je skutočná smršť, ale sú do seba zamilovaní,“ uviedol zdroj z ich okolia pre The Sun.

No a dohady o tom, že sa dvojica rozhodla urobiť dôležitý životný krok, naberajú každým dňom na sile. Hoci pár tvoria len pol roka, trávia spolu všetok čas. Sú doslova nerozluční. Fanúšikom tak zostáva len čakať, kedy a či vôbec radostnú novinku verejne potvrdia.

