Nové DETAILY o surovej BITKE slávnej herečky (63) a jej manžela: Chcela ho PREJSŤ AUTOM!

Kim Delaney sa počas svojej kariéry predstavila vo viacerých známych počinoch. Za všetky spomeňme seriály NYPD Blue či All My Children. Aktuálne však svetové médiá zapĺňa niečo iné, ako jej práca. Ako sme už informovali, v sobotu ráno boli do jej domu v Los Angeles privolaní policajti kvôli hádke, ktorú mala so svojím manželom Jamesom Morganom.

Tá sa mala zmeniť na vzájomný fyzický útok, kvôli čomu napokon skončili obaja za mrežami. Herečka bola obvinená z napadnutia so smrtiacou zbraňou a jej manžel z napadnutia. Aktuálne sa však na verejnosť dostali ďalšie detaily, ktoré prinášajú do ich surovej bitky nové svetlo. Ako informuje TMZ, dvojica sa mala hádať už v piatok večer.

Herečka políciu privolala do domu už vtedy a nahlásila svojho manžela Jamesa Morgana za domáce násilie. Ten po piatkovom incidente z domu odišiel a nasledujúci deň ráno sa vrátil. Kim ho však pri sebe nechcela mať, a tak mužov zákona privolala opäť. Uškodila tým však viac sebe - James totiž polícii ukázal video, ako sa ho kim snaží zraziť autom.

Obvinenie Kim tak súvisí práve s incidentom s autom a Jamesovo zas s údajnou piatkovou bitkou. Zaujímavosťou je, že herečka svoje auto ako zbraň nepoužila prvýkrát. V januári 2024 bola zažalovaná istou motocyklistkou, ktorá tvrdila, že do nej Kim na červenej vrazila autom a potom sa z miesta nehody snažila utiecť.