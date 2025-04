ZÚFALÝ PLÁN na záchranu vzťahu: Bianca chce DIEŤA... Verí, že TO ho ZMENÍ!

Kanye West, Bianca Censori (Zdroj: GettyImages)

LOS ANGELES - Vo vzťahu Kanyeho Westa a jeho kontroverznej manželky sa už nikto nevyzná. Raz sa hovorí o rozvode, potom sa zas správajú, akoby bolo všetko v poriadku. Aktuálne sa hovorí o tom, že dvojica sa skutočne chce rozviesť, no Bianca má šialený plán, ako manželstvo zachrániť…

Hoci pôvodné správy hovorili o tom, že vzťah ukončila práve Bianca a ona mala byť aj iniciatorom rozvodu, aktuálne informácie tomu nenasvedčujú. 30-ročná tmavovláska sa vraj snaží manželstvo zachrániť stoj čo stoj a chce k tomu dokonca využiť niečo, čo by mnohí psychológovia označili za najhoršie možné riešenie.

„Bianca sa snaží povzbudiť Kanyeho, aby spolu mali dieťa, pretože verí, že im to zachráni manželstvo a uzdraví ich vzťah,” prezradil zdroj z okolia páru britskému Daily Mailu. „Cíti, že pokial by mal Kanye ďalšie dieťa, upokojí ho to a zabráni, aby sa svojimi činmi vystavoval nebezpečenstvu,” dodal.

Kanye už deti z predchádzajúceho vzťahu s Kim Kardashian má. Konkrétne štyri - dcéru North (11), syna Sainta (9), dcéru Chicago (7) a syna Psalma (5). Šokujúce je jeho najnovšie vyjadrenie, že s ňou deti vôbec nechcel mať. Bianca však s nimi vychádza skvele a hovorí sa, že zúfalo túži po vlastnom dieťati. „Vie, aký úžasný je Kanye ako otec a verí, že v prítomnosti svojich detí sa správa inak,” dodal zdroj s tým, že Bianca verí, že by spoločný potomok mohol mať na rapera “upokojujúce účinky”.

Kanye West, Bianca Censori (Zdroj: SITA)