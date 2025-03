Vzťah hviezdnej herečky prechádza obrovskou krízou: Špekulácie sa potvrdili… Zrušila plánovanú svadbu!

Sydney Sweeney (Zdroj: SITA)

Počas včerajšieho dňa sme vás informovali o tom, že dohady o kríze vo vzťahu slávneho páru naberajú na sile. Podľa najnovších správ to však vyzerá tak, že ich problémy sú oveľa väčšie, než sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Podľa zdroja z okolia dvojice totiž kvôli neistej budúcnosti zrušili svoju plánovanú svadbu. „Sydney a Jonathan si prechádzajú veľkou krízou, ale ešte sa nerozišli. Nie je to medzi nimi dobré, ale nechcú to vzdať. Pracujú na svojom vzťahu, ale svoju plánovanú svadbu zrušili. Mali sa brať na jar. Svadba sa nekoná a ani o nej nehovoria. Sydney ju chcela zrušiť, pretože nezvládala stres," uviedol zdroj pre Us Weekly.

„Veľa ich problémov spôsobilo to, že Sydney má extrémne veľa práce. Nemá príliš čas na to, aby sa na chvíľu zastavila a to spôsobuje v ich vzťahu napätie. Sydney sa sústredí hlavne na svoju kariéru. Jonathan by chcel, aby spolu trávili oveľa viac času. Napätie spôsobujú aj chvíle, kedy promuje svoje projekty, pretože tomu musí dávať všetku pozornosť. Ľudia navyše často špekulujú o ich vzťahu a o tom, že sa Sydney zblížila s nejakým kolegom. Je to pre neho náročná situácia," doplnil zdroj.

Sydney Sweeney, Jonathan Davino (Zdroj: Profimedia)