Priznanie kolegyne Chadwicka Bosemana (†43): KRITIZOVALA ho za maniére... Netušila, že bol chorý!

Chadwick Boseman vo filme Čierny Panter (Zdroj: SITA/Matt Kennedy/Marvel Studios-Disney via AP)

Keď v auguste 2020 svet obletela správa, že hviezda Black Panthera Chadwick Boseman je mŕtvy, bol to šok. Herec mal totiž len 43 rokov a nikto ani len netušil, že bojoval s rakovinou hrubého čreva. Svoje zdravotné problémy držal v takom utajení, že o nich nevedeli ani jeho najbližší kolegovia. Často si tak jeho zmenené správanie zamieňali s maniermi.

Chadwick Boseman vo filme Ma Rainey – matka blues (Zdroj: Netflix)

Priznala to aj herečka Viola Davis, ktorá s Chadwickom Bosemanom hrala vo filme Ma Rainey - matka blues. To bol posledný film, v ktorom umelec hral. Viola si v rozhovore pre The Times zaspomínala na moment, keď Chadwicka videla, ako mu jeho priateľka na pľaci škrabká chrbát a hrá pri tom meditatívna hudba.

„Časť zo mňa ho odsúdila - Prečo to všetko potrebuje? Netušila som, že to robili, lebo umieral,“ priznala herečka. Natáčanie filmu prebiehalo v lete 2019 a približne rok na to - 28. augusta 2020 - Boseman zomrel. Až potom jeho rodina odhalila, že s rakovinou hrubého čreva bojoval od roku 2016.

Viola Davis vo filme Ma Rainey – matka blues (Zdroj: Netflix)