Tragická správa pre fanúšikov Marveloviek: Zomrel herec Chadwick Boseman (†43), známy ako Black Panther!

Príčinou Bosemanovej smrti bola rakovina hrubého čreva, s ktorou niekoľko rokov bojoval.

Do povedomia verejnosti sa Boseman dostal najmä stvárňovaním historických postáv slávnych Afroameričanov, ako boli prvý hráč čiernej pleti v najvyššej severoamerickej bejzbalovej lige (MLB) Jackie Robinson vo filme 42, či spevák, skladateľ a vydavateľ James Brown v snímke Get on Up.

Celosvetovú slávu si však Boseman získal stvárnením postavy kráľa T'Challu v mimoriadne úspešnom filme Čierny panter, ktorý v roku 2019 získal tri Oscary.