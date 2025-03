Slávna herečka si prešla peklom: Život jej dlhé roky ničila nebezpečná stalkerka… Bola to nočná mora!

(Zdroj: pixabay.com)

LOS ANGELES - Americká herečka Alexandra Paul (61) si v posledných rokoch prežila doslova peklo. To z jej života spravila žena, ktorá ju dlhých 13 rokov prenasledovala a ničila život celej jej rodine.

Alexandra Paul sa počas svojej hereckej kariéry preslávila hlavne vďaka pôsobeniu v legendárnom seriáli Baywatch. V posledných rokoch sa však jej život zmenil na nočnú moru, ktorú spôsobila žena z Nemecka.

Jej identitu herečka prezradiť nechcela, avšak pre Ankler povedala, že mala približne o 20 rokov menej, než ona. Všetko sa začalo v roku 2011, kedy spomínaná osoba a jej mladší brat zaklopali na dvere jej domu v Los Angeles. Paul od nej dostala otázku, či by chlapec mohol použiť toaletu, pretože ich čakala dlhá cesta domov.

„Vždy sa snažím ľuďom pomôcť. Pozvala som ich ďalej. Mali sme malú debatu a zoznámila som ju s manželom," uviedla herečka. Následne si však od nej našla lístočky s poďakovaním, k druhému pridala čokolády a na treťom sa spýtala, či by sa jej brat mohol vrátiť a dať jej obrázok, ktorý pre ňu namaľoval. Vtedy jej Paul dala jasne najavo, aby im dala pokoj.

To sa na chvíľu stalo, avšak po 9-tich mesiacoch sa nasťahovala do neďalekého domu. Odvtedy ju dlhých 13 rokov prenasledovala na každom kroku, snažila sa ju v aute vytlačiť z cesty, obvinila ju z antisemitizmu a prehlasovala, že je jej tajnou milenkou. Podobnému správaniu čelil aj jej manžel, do ktorého vrazila autom, obvinila ho, že je pedofil a tvrdila, že Paul podvádza a bije.

Dvojici nepomohla ani zmena identity a presťahovanie sa do iného štátu, pretože stalkerka si ich našla aj tam. Ich nočná mora skončila 29. júla 2024, kedy v 41 rokoch zomrela. „Nikdy sa nedozviem, prečo si vybrala práve mňa. Stále sa vyrovnávam s vinou za to, že som k nej bola slušná, čo pravdepodobne spustilo jej ilúziu o tom, že sa o ňu zaujímam. Stres, ktorý mal môj manžel a škoda, ktorú napáchala voči jeho kariére, ma stále prenasledujú," povedala Paul.