Slávna speváčka prehovorila o náročnom boji so závislosťou: Počas odvykačky som plakala každý deň!

Ingrid Andress sa zviditeľnila viacerými úspešnými hitmi a až 4-krát bola počas svojej kariéry nominovaná na cenu Grammy. Všetko sa však zmenilo počas minulého roka, kedy sa stalo virálnym jej prevedenie americkej hymny. Mnohí ho označili za to najhoršie, ktoré kedy počuli. Hudobníčka sa následne priznala, že za jej nevydareným vystúpením bol alkohol.

Andress nakoniec vyhľadala odbornú pomoc, pretože s týmto problémom bojovala dlhšie obdobie. V posledných dňoch sa prihlásila fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde zverejnila svoje vystúpenie, kde si opäť zaspievala americkú hymnu pred zápasom Colorada Avalanche.

Aj vďaka tomuto vystúpeniu to vyzerá tak, že to najhoršie má umelkyňa za sebou. K neľahkému obdobiu sa však vrátila v rozhovore pre magazín People, kde opísala, aké náročné bolo liečenie a že sa ťažko vyrovnávala hlavne s pocitom hanby. Následne sa začala vyrovnávať s tým, že rok pred neslávne známym vystúpením ukončila spoluprácu so svojím manažérom a rozišla sa s partnerom, s ktorým plánovala svadbu.

„Bol to ten pocit, kedy cítite, že len míňate čas toho daného človeka. Netušila som, či chcem rovnaké veci, ako oni. Vedela som ale, že nechcem na tieto odpovede prichádzať s nimi," uviedla Andress. Následne začala piť podľa jej slov najviac v jej živote. „Namiesto toho, aby som požiadala o pomoc, som začala mať pocit, že keď pijem, tak sa cítim dobre," doplnila speváčka.

To, ako veľmi si týmto ubližovala, jej však naplno ukázala až spomínaná liečba. „Bolo to hlavne o tom, aby som prišla na to, prečo som to robila. Prečo pijem? Čo tým chcem napraviť? Potom som si musela priznať, že tým ničomu nepomôžem. Bolo to veľmi silné. Bavili sme sa aj o mojej výchove, o ktorej som nebola pripravená hovoriť, pretože som v tej dobe plakala každý jeden deň. Nakoniec to však bolo veľmi ozdravujúce obdobie," povedala hudobníčka.