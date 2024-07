Obrovská hanba slávnej speváčky: Z hymny v jej prevedení sa smeje celý internet… Priznala, že bola opitá!

Ingrid Andress (Zdroj: SITA)

Počas tohto týždňa sme vás informovali o tom, že speváčka Ingrid Andress má za sebou vystúpenie, na ktoré bude chcieť čo najskôr zabudnúť. Jej verzia americkej hymny totiž vyvolala obrovské ohlasy, ktoré však boli veľmi negatívne. Mnohí dokonca hovorili o tom, že horšie zaspievanú hymnu v živote nepočuli.

K celej veci sa napokon vyjadrila aj samotná hudobníčka, ktorá situáciu vysvetlila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Tam uviedla, že za všetko mohol alkohol a že dobrovoľne nastúpi na liečenie, kde bude so svojím problémom bojovať.

„Nebudem vám klamať, minulú noc som bola opitá. Nastupujem na liečbu do zariadenia, pretože to potrebujem. Včera som to nebola ja. Chcem sa zároveň všetkým ospravedlniť. Dám vám vedieť ako bude liečba prebiehať, počula som, že je to zábava," napísala Andress.

Celé vysvetlenie a hlavne posledná veta však vo fanúšikoch vyvolali dojem, že táto verzia nie je pravdivá a v komentároch pod príspevkom jej to dali patrične pocítiť. Mnohí totiž tvrdili, že vôbec nebola opitá a počas živého vystúpenia sa ukázalo, že nevie spievať. Ďalší ju obviňovali, že alkohol je len zásterka pred inými látkami, ktoré mohla pred svojím vystúpením užiť.