Známy herec (49) prežíva ťažké chvíle: Jeho manželka po náročnom boji podľahla zákernej chorobe!

(Zdroj: pixabay.com)

Brennan Elliott sa počas svojej kariéry preslávil vo viacerých známych počinoch. V posledných rokoch však prežíval náročné obdobie, pretože jeho manželka Camilla Row, s ktorou sa oženil v roku 2011, bojovala s rakovinou žalúdka.

V sobotu však na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnil veľmi smutný príspevok. Row totiž tento náročný zápas prehrala a spomínaný herec jej venoval krásne slová. Dvojica spoločne vychovávala ich 2 deti Lunu a Liama.

„Neexistuje jednoduchý spôsob, ako to povedať, ale viem, že moja manželka by chcela, aby som poďakoval každému človeku z celého sveta, ktorý sa za ňu počas posledných 8 rokov modlil. Počas nich nesmierne trpela, keďže bojovala so štvrtým štádiom rakoviny. S hlbokým zármutkom musím oznámiť, že moja milovaná manželka zomrela dnes ráno o 5:28,“ napísal herec.

„Naše deti a ja sme stratili našu oporu, osobu, ktorá bola nielen láskou môjho života, mojou spriaznenou dušou a mojou najlepšou priateľkou, ale aj tou najsilnejšou osobou, akú som kedy v živote stretol a tou najlepšou matkou pre jej deti. Každý, kto ju stretol, mal vďaka jej prítomnosti požehnaný život. Milujem ťa a navždy to tak zostane. Viem, že tancuješ, si na dovolenke v nebi a bez rakoviny. Keď nastane môj čas, tak sa opäť stretneme a začneme znova tancovať,“ uviedol Elliot.