Mariah Carey skončila kvôli hitu All I Want for Christmas Is You pred súdom: Po viac ako roku spoznala verdikt!

LOS ANGELES - Federálna sudkyňa zamietla žalobu proti speváčke Mariah Carey za porušenie autorského práva v prípade hitu "All I Want for Christmas Is You". TASR o tom píše podľa webu The Guardian a agentúry AP.

Skladba vyšla na štvrtom štúdiovom albume Mariah Carey "Merry Christmas" 29. októbra 1994 a speváčka ju napísala a produkovala s Walterom Afanasieffom. V roku 2023 podali Andy Stone z Louisiany (umelecké meno Vince Vance) a Troy Powers z Tennessee žalobu vo výške 20 miliónov dolárov. Tvrdili, že Mariah Carey porušila autorské práva ich country piesne s rovnakým názvom z roku 1989.

Podľa žaloby obsahuje jedinečné textové nápady, v ktorej osoba rozčarovaná drahými darčekmi a sezónnym pohodlím chce byť so svojou milovanou osobou, a preto napíše list Santa Clausovi. Existovala tiež "obrovská pravdepodobnosť", že Carey a Afanasieff počuli pieseň skupiny Vince Vance & the Valiants (31. miesto v rebríčku Billboard's Hot Country) a tým, že z nej prevzali významné prvky, porušili ich autorské práva.

V stredu sudkyňa Mónica Ramírez Almadaniová žalobu zamietla. Súhlasila s obhajobou, že autori použili bežné vianočné klišé, ktoré existovali už pred oboma piesňami, a že autori žalovanej strany ich použili inak. Žaloba podľa sudkyne nepreukázala, že piesne sú v podstate podobné. Rovnaké textové nápady ako v skladbe žaloby boli "najmenej 19 skladbách" vydaných skôr, uviedol profesor Lawrence Ferrara z New York University.

Sudkyňa postup žalujúcej strany označila ako "obludný" pre "zbytočné prieťahy" prostredníctvom "nezrozumiteľných zmesí skutkových tvrdení a záverov, subjektívnych názorov a iných irelevantných dôkazov".

Klasika All I Want for Christmas Is You je najpredávanejšia vianočná pieseň v USA a už šesť rokov po sebe jej patrí prvé miesto v hudobnom rebríčku Billboard Hot 100. Podľa webu NBCNews.com na streamovacej službe Spotify v decembri 2024 ako prvá vianočná pieseň prekonala dve miliardy prehraní.

Konkrétne podmienky licenčných poplatkov za skladbu nie sú verejne známe, ale právnici z oblasti hudby, zábavy a duševného vlastníctva odhadujú, že od roku 1994 autorom už mohla zarobiť 103 miliónov dolárov. Iné vianočné klasiky ako "Jingle Bells", "We Wish You a Merry Christmas" či "O Christmas Tree" majú postavenie verejného vlastníctva. Preto nie sú chránené autorským právom a to umožňuje ich neobmedzené použitie a úpravu.

Mariah Carey (Zdroj: SITA/AP)