Prekvapivé zistenie princa Williama: Jeho obľúbená vianočná pieseň prezrádza SKRYTÝ talent!

Princ William. (Zdroj: SITA)

LONDÝNÝ - Princ z Walesu počas rozhovoru pre rozhlasovú stanicu Royal Marsden Hospital vyšiel s pravdou von a prehovoril o jednej pikoške z osobného života. S blížiacimi sa sviatkami priznal, ktorú vianočnú pieseň má najradšej. Nie je to však to, čo by mnohí očakávali.

Keď sa moderátor Barry Alston princa Williama opýtal na jeho obľúbenú vianočnú melódiu, princ William v tom mal jasno. Nečakajte však Mariah Carey alebo Wham a ich populárnu Last Christmas. "V tomto rozhovore s tebou, Barry, poviem, že Feliz Navidad je moja obľúbená vianočná pieseň, pretože je trochu iná. Mohol by som povedať, že Mariah Carey, ktorú tiež veľmi milujem. Samozrejme, existuje veľa ďalších, ale favoritom je Feliz Navidad. Je to o niečo veselšie," uviedol princ William.

Kate Middleton so svojou rodinou na vianočnej bohoslužbe. (Zdroj: SITA)

Princ William už dávnejšie ohromil fanúšikov svojou jazykovou zdatnosťou, ktorá odhalila pôsobivý skrytý talent na jazyky. Princ z Walesu údajne hovorí plynule po francúzsky, nemecky, španielsky a dokonca aj svahilsky, ktorú sa sám naučil počas univerzitných čias.

Svoje španielske zručnosti mohol ďalej zdokonaľovať počas roka stráveného v Čile s Raleigh International, kde sa podieľal na stavbe domov a pomoci miestnym komunitám.

Princ William. (Zdroj: SITA)

Jazykové znalosti však neboli jediným odhalením princovho nedávneho vystúpenia v šou, keďže sa podelil aj o svoju lásku ku komédii Elf: „Milujem tú komédiu. Je veľmi zábavná a stále ju sledujem každé Vianoce a zakaždým ma rozosmeje.“

Okrem svojich obľúbených filmov diskutoval William o rodinných spoločenských večeroch s princom Georgeom, princeznou Charlotte a princom Louisom, pričom zdôraznil Monopoly a Risk ako základné veci v domácnosti.

Súťaživého ducha opísal slovami: „Veľa s deťmi hráme spoločenské hry. Milujeme Monopoly, to je dobré a Risk, hrali ste už Risk? Je to dobrá stolová hra, trvá hodiny a zvyčajne sa každý veľmi potrápi, pretože prehrá. Ale práve to sa mi páči."