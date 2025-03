Fešáka (56) zo skupiny Take That by ste NESPOZNALI: Aha, ako TERAZ vyzerá!

Hore: Jason Orange, Howard Donald, Gary Barlow, Dole: Mark Owen, Robbie Williams (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Skupina Take That sa v 90. rokoch tešila veľkej obľube. Pôvodnú zostavu tvorili okrem hviezdneho Robbieho Williamsa (51) aj Gary Barlow (54), Jason Orange (54), Mark Owen (53) a Howard Donald (56). No a práve posledného z menovaných v týchto dňoch nafotili paparazzi... Aha, dnes by ste ho zrejme ani nespoznali!

Skupina Take That vznikla v roku 1990 a okamžite zaznamenala obrovský úspech. Fungovala však len 6 rokov a po odchode Robbieho Williamsa svoje pôsobenie ukončila. O 10 rokov neskôr ohlásila návrat a v 4-člennom zložení fungovala až do roku 2014. No a po odchode Jasona Orangea pôsobí dodnes ako trio, v zložení Gary Barlow, Mark Owen a Howard Donald.

No a práve posledného zo spomínaných v týchto dňoch nafotili britskí paparazzi v uliciach Londýna. Fešáka z 90. rokov by však v dnes 56-ročnom mužovi spoznal len málokto. Rokmi poznačená tvár, šedivá brada a dlhé vlasy zmenili speváka na nepoznanie. No jeho spev je stále rovnaký ako pred 30 rokmi. A boyband dodnes aktívne koncertuje - minulý rok mali dokonca európske turné.

Howard Donald (Zdroj: Profimedia)