Slávny DJ prekvapil novým imidžom: S hustou bradou a dlhými vlasmi ho nespoznali ani najväčší fanúšikovia!

Calvin Harris (Zdroj: SITA)

Hviezdny hudobník sa preslávil mnohými hitmi, ako sú napríklad This Is What You Came For, Outside, How Deep Is Your Love, Summer či One Kiss. Momentálne sa však snaží fanúšikov navnadiť na nový singel s názvom Smoke The Pain Away. Tomu robí promo na sociálnych sieťach a počas tohto týždňa oznámil, že sa ho fanúšikovia dočkajú už tento piatok.

Oveľa viac, ako pieseň, však jeho priaznivcov zaujal samotný DJ. Ten totiž prekvapil tým, že dal definitívne zabudnúť na imidž uhladeného fešáka a v krátkej ochutnávke na Youtube a aj v spomínanom príspevku na Instagrame sa ukázala s dlhými vlasmi a hustou bradou. Medzi fanúšikmi si tento vzhľad príliš veľa fanúšikov nenašiel, avšak podľa všetkého sa páči jeho manželke Vick Hope, s ktorou si povedali svoje áno v roku 2023.