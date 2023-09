Ďalšia SVADBA v šoubiznise: Slávny DJ a krásna moderátorka si povedali "áno" na stredovekom hrade!

ALNWICK - Svoju lásku spečatili svadbou. Britský hudobník Calvin Harris (39) je od januára minulého roka bezhlavo zamilovaný do rozhlasovej moderátorky Vick Hope (33), ktorú pred viac ako rokom požiadal o ruku. Dvojica si nakoniec povedala svoje áno počas uplynulého víkendu.

Vick Hope sa spoznala so svetoznámym hudobníkom v januári minulého roka a ich vzťah sa vyvíja doslova rýchlosťou svetla. Po pár mesiacoch ju totiž požiadal o ruku a hneď začali plánovať svadbu.

Vick Hope (Zdroj: SITA)

Tá sa uskutočnila v sobotu v meste Alnwick, ktoré je známe vďaka miestnemu hradu a kláštoru. Práve tam si táto dvojica povedala svoje "áno" a spečatila tak svoju lásku. Na obrade sa objavilo aj niekoľko známych hostí a počas hostiny im hrala hudobná skupina Chic so spevákom Nileom Rodgersom.

Informácie o ich svadbe priniesol denník The Sun, pre ktorý svadbu opísal dobre informovaný zdroj. „Svadba Calvina a Vick bol deň, na ktorý žiadny z ich hostí nikdy nezabudne. Ich sľuby boli veľmi emotívne a počas obradu zazneli viaceré básne Ernesta Hemmingwaya. Obaja sa celý deň usmievali a bolo jasne vidieť, že sú do seba šialene zaľúbení. Bol to naozaj nádherný deň," opísal svadbu jeden z hostí. Tí mali zákaz používať mobilné telefóny a okrem skvelej hostiny si mohli vychutnať aj ohňostroj.

Calvin Harris, Vick Hope (Zdroj: Profimedia)