BIZARNÝ moment na Oscaroch: Adam Sandler všetkých ŠOKOVAL... Vyjadril tak PODPORU Zelenskému?!

Koncom týždňa bolo témou číslo 1 stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského, ktoré skončilo predčasne. Dusno nastalo už na samom začiatku, keď sa Trumpovi zjavne nepáčilo oblečenie, v ktorom Ukrajinec prišiel. Namiesto obleku, totiž zvolil nohavice a sveter. Už pred Bielym domom to americký prezident komentoval pred novinármi.

„Pozrite sa, ako sa vyparádil. No pozirte, ako je pekne oblečený,“ zahlásil Trump so značne ironickým podtónom. Na otázku od novinára, prečo či vôbec vlastní oblek, keď ho nenosí, odpovedal: „Oblečiem si ho po ukončení vojny. Možno nejaký podobný vašim, možno niečo lepšie. Neviem, uvidím, možno niečo lacnejšie. Ďakujem,“ zareagoval Zelenskyj.

Zelenského oblečenie doslova riešil celý svet a opomenúť to nechceli zrejme ani Oscary. Teda konkrétne Adam Sandler, ktorý na prestížne podujatie prišiel v športových šortkách a pohodlnej mikine. Keď sa ho moderátor Conan O'Brien opýtal, čo to má na sebe, reagoval: „Čo teraz akože robíš?“„Pýtam sa ťa, čo máš oblečené!“ odpovedal moderátor s tým, že vyzerá ako hráč online pokru o 2. ráno.

„Nikto sa doteraz nezamyslel nad tým, čo mám na sebe, dokým si to ty nevytiahol,“ pokračoval Sandler. „Vieš čo, mne sa páči, ako vyzerám, lebo som dobrý človek. Je mi jedno, čo nosím alebo čo nenosím, moje športové šortky a voľná mikina ťa urážajú tak veľmi, že ma musíš pred všetkými zhodiť?“ dodal Sandler s tým, že keď mu to vadí, odíde. Bolo však zjavné, že išlo o nahratú scénku.

No a ľudia si myslia, že ju do programu zaradili, aby vyjadrili podporu Volodymyrovi Zelenskému. „Je toto podpora Zelenskému?“ pýtala sa jedna z komentujúcich a ďalší sa pridal a doplnil ukrajinskú vlajku: „Verím, že áno.“ No a ďalší to už písal ako hotovú vec. „Vyjadruje podporu Zelenskému a mimochodom, Zelenský nosí normálne oblečenie, pretože to reprezentuje jeho ľud a neobliekol si oblek, pretože by to bolo pre nich vo vojnovej situácii urážlivé. Okrem toho, kto diktuje, že by mal každý nosiť oblek?“