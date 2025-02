Prestížne Brit Awards sú tu: Nominácie sa dočkali svetoznáme hviezdy a aj legendy The Beatles a The Cure!

Sabrina Carpenter (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Na slávnostnom galavečere v londýnskej O2 Arene oznámia v sobotu 1. marca víťazov hudobných cien Brit Awards. Nominovaných je celkovo 70 interpretov v 14 súťažných kategóriách. Ceny môžu získať aj skupiny The Beatles a The Cure.

Moderátorom podujatia bude Jack Whitehall. Udeľovanie cien budú naživo vysielať televízne stanice ITV1 a ITVX, streamovať ho bude aj internetová platforma YouTube.

Jack Whitehall (Zdroj: SITA)

Najviac nominácií - päť - má speváčka Charli XCX, a to v kategóriách album roka, pieseň roka, umelec roka, popový interpret a tanečný interpret. Okrem toho je aj držiteľkou špeciálneho ocenenia skladateľ roka.

Charli XCX (Zdroj: SITA)

Po štyri nominácie majú Dua Lipa, Ezra Collective a The Last Dinner Party. S troma nomináciami sa môžu pochváliť Billie Eilish, The Cure, Central Cee a Myles Smith.

Dua Lipa (Zdroj: SITA)

Billie Eilish (Zdroj: SITA)

Dominanciu Charli XCX podčiarkuje aj to, že jej dlhoročný spolupracovník A. G. Cook, ktorý s ňou pripravoval kritikmi pozitívne hodnotený album "Brat", získal špeciálne ocenenie producent roka. V jej nominovanej piesni "Guess" hosťuje americká speváčka Billie Eilish.

Po vyše troch desaťročiach sa opäť dočkala nominácií na Brit Awards anglická skupina The Cure, ktorú na toto ocenenie naposledy nominovali v roku 1993. Sošku si môže odniesť v kategóriách album roka ("Songs of a Lost World"), skupina roka a alternatívny/rockový interpret.

Legendárny frontman skupiny The Cure - Robert Smith (Zdroj: SITA)

V hre je aj už neexistujúca skupina The Beatles, ktorá zabojuje o cenu v kategórii pieseň roka, a to so skladbou "Now and Then". Pieseň pochádza z archívov a finalizovali ju za pomoci najmodernejších technológií. Skupina je na Brit Award nominovaná prvýkrát od roku 1977.

The Beatles (Zdroj: SITA)

Medzinárodným umelcom roka sa môžu stať americké speváčky Beyoncé, Taylor Swift, Sabrina Carpenter a Billie Eilish alebo americký raper Kendrick Lamar.

Taylor Swift (Zdroj: SITA)

Kendrick Lamar (Zdroj: SITA)

Organizátori po šiestich rokoch opäť zaradili do portfólia cenu Brit Award za globálny úspech, ktorá sa pôvodne udeľovala v rokoch 2013 – 2019. Jej tohtoročnou recipientkou je Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter (Zdroj: SITA)

Vlani v novembri predstavili nový dizajn sošky Brit Award. Vytvoril ho Gabriel Moses, uznávaný britsko-nigérijský multidisciplinárny umelec, ktorý spolupracoval s viacerými osobnosťami šoubiznisu či spoločnosťou Burberry.