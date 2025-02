MÓDA z Critics' Choice Awards: Ariana Grande ako LAMPA a Demi Moore? To čo máš MEDZI PRSIAMI?!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - V piatok večer sa v Barker Hangar na letisku v Santa Monice konal 30. ročník Critics' Choice Awards. Udalosť si nenechalo ujsť mnoho hviezdnych mien. Demi Moore zaujala tmavomodrými šatami so zvláštnou aplikáciou v dekolte a Ariana Grande? Vyzerala ako lampa!

Len týždeň po odovzdávaní cien Grammy sa v Los Angeles konal ďalší veľkolepý galavečer. 7. februára sa v Barker Hangar na letisku v Santa Monice odovzdávali ceny Critics' Choice Awards. Ide o ocenenia kritikov pre najlepšiu filmovú tvorbu a televízne programy. Podujatie prilákalo do spoločnosti veľké množstvo známych osobností.

Prišla napríklad herečka Angelina Jolie, herec Orlando Bloom, herečka Kristen Bell či speváčka Ariana Grande. A práve ona na "červenom koberci" pútala najviac pozornosti. Na galavečer si totiž zvolila pomerne nezvyčajné šaty. Opäť stavila na svetlé odtiene, ramená mala vyzdobené aplikáciou, no inak jednoduchý "top" dopĺňala nezvyčajná sukňa. Tá držala pevný tvar a v kombinácii s visiacimi nášivkami pripomínala nočnú lampu.

Ariana Grande (Zdroj: SITA)

Za zmienku určite stojí aj Demi Moore, ktorá si od kritikov odniesla cenu za najlepšiu herečku vo filme Substancia. No hviezdou bola aj bez toho... Oblečené mala totiž sexi tmavomodré šaty, ktoré perfektne obopínali jej dokonalé krivky, navyše korzet nechal vyniknúť jej nadupanému dekoltu. No a guľatá ozdoba vo výstrihu sa postarala o to, že sa jej tam pozeral naozaj každý!

Demi Moore (Zdroj: SITA)