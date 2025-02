ŠOKUJÚCA SMRŤ Gena Hackmana (†95), jeho manželky (†63) a psa: TU ich našli MŔTVYCH!

Gene Hackman, Betsy Arakawa (Zdroj: Profimedia/Topky.sk)

Ako informujú zahraničné média, dvojica a ich pes zomreli okolo polnoci 27. februára. Príčina zatiaľ nie je jasná, avša podľa miestneho šerifa nemajú muži zákona podozrenie na cudzie zavinenie. Bez známok života ich v dome v Santa Fe v Novom Mexiku, kde prežili posledné roky svojho života.

Vila z roku 2000 sa nachádza uprostred rozsiahlej záhrady a je obklopená mohutnými stromami. Veľa sa o nehnuteľnosti nevie, známa je len jej rozloha, ktorá je 2367 štvorcových stôp a fakt, že sa v nej nachádzajú dve izby. Dom stojí na kopci neďaleko Santa Fe a je obklopený píniovým hájom. Z pozemku je tiež krásny výhľad na okolie.

Po tom, čo sa sem herec presťahoval, držal sa už viac menej v ústraní. Naposledy bol videní aj so svojou manželkou v marci 2024, a to po dlhých 20 rokoch, čo sa prestal ukazovať v spoločnosti. Dvojica si vtedy spoločne zašla na obed do Pappadeaux's Seafood Kitchen v Novom Mexiku.

