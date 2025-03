Robert Kaliňák po odhalení vily v Chorvátsku vracia úder opozícii: Pre TOTO som ju neuviedol v priznaní!

Kaliňák reaguje na zistenia ohľadom vily v Chorvátsku. (Zdroj: Facebook/Robert Kaliňák, Igor Matovic)

BRATISLAVA/PAG - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD) priznal, že jeho manželka Zuzana skutočne stála za kúpou luxusnej nehnuteľnosti na chorvátskom ostrove Pag. Zistenia médií si do sýta vychutnalo opozičné hnutie Slovensko, ktoré Pag dokonca osobne navštívilo aj s expremiérom Igorom Matovičom. Zatiaľ, čo sa bývalý predseda vlády prezentuje na sociálnych sieťach formou série videí, Kaliňák po priznaní kúpy tejto nehnuteľnosti vysvetlil aj dôvod, prečo sa s rodinou rozhodli pre túto lokalitu.

VIDEO Kaliňák vysvetľuje, prečo si s rodinou zakúpili vilu v mestečku Pag:

Minister Robert Kaliňák reaguje na zistenia ohľadom prepychového domu v Chorvátsku (Zdroj: Facebook/Robert Kaliňák)

Fotografie z miesta nehnuteľnosti pôsobia tak, že vila je rozdelená na minimálne dva apartmány s vlastným dvorom a bazénom, leží na pozemku s rozlohou takmer 1 400 metrov štvorcových. Minsiter obrany teraz zareagoval videom, v ktorého úvode sa zamýšľa nad tým, či má vôbec čo vysvetľovať.

"Ten človek (Igor Matovič, pozn. red.) už povedal toľko nezmyslov a narobil toľko zla, že nad ním ani netreba strácať čas," začal stroho Kaliňák.

Podnikám už roky, výšky príjmov sú logické a zaplatil som státisíce na daniach, tvrdí minister

"Všetci o mne veľmi dobre vedia, že podnikám už viac ako 30 rokov. Konkrétne od 30. júna 1990. Počas mojej politickej kariéry som pravidelne uverejňoval aj majetkové priznania, v ktorých som uverejnil príjmy vo výške niekoľkých miliónov eur. Tie som mal z niekoľkých firiem a zo svojich obchodných podielov a akcií a zaplatil som státisíce eur na daniach," pokračoval Kaliňák.

(Zdroj: Facebook/Robert Kaliňák)

Ten vysvetlil aj to, prečo sa vila neobjavila v majetkovom priznaní. "Zvažoval som, akým spôsobom môžem naplniť literu zákona. Ten na jednej strane hovorí, aby sme priznávali všetky naše príjmy. To dlhodobo robím. Na druhej strane chcem, aby bolo uchránené súkromie našej rodiny, a preto som sa rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti, ktorú kúpila manželka, neuvediem do majetkového priznania mojej manželky, keďže moje príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti," vysvetľoval Kaliňák.

"Ochrana súkromia a bezpečia mojej rodiny bola, je a bude pred všetkým (čo je aj v súlade s Ústavou SR), najmä po mojich skúsenostiach za Matovičových vlád. Od začiatku som vedel, že sa opozícia pokúsi všetkými možnými spôsobmi zneužiť svoje právomoci a ublížiť mne, či mojim najbližším. A tak ako dnes, rovnako by som ich chránil aj v budúcnosti, pretože je to mojou povinnosťou," dopísal k videu Kaliňák.

Dôvodom vraj boli alergické problémy Kaliňákových detí

"Vieme, že respiračné a alergické problémy majú asi úplne všetky deti súčasnej generácie, rovnako aj tie naše. Preto pred viac ako šiestimi rokmi začala manželka hľadať miesto a prostredie, ktoré by im vedelo pomôcť. Rozhodla sa kúpiť dom v Chorvátsku a ja som ju iba poprosil, aby pozerala taký, ktorý je čo najďalej od mestského ruchu," hovorí Kaliňák.

Podľa jeho slov potom jeho manželka našla viac ako 50-ročný dom z dvoch apartmánov. Jeho umiestnenie už na sociálnej sieti vo veľkom zdieľa expremiér Matovič.

(Zdroj: Facebook/Igor Matovic)

Kaliňák sa tiež obával toho, že toto zistenie "zneužije" predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a bývalá vicepremiérka Veronika Remišová.