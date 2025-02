Hudobný svet v slzách: ZOMRELA legendárna speváčka (†88)... Jej piesne pozná CELÝ SVET!

(Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Vo veku 88 rokov zomrela v pondelok americká R&B speváčka Roberta Flack, držiteľka ceny Grammy za cover verziu piesne "Killing Me Softly with His Song", oznámili jej zástupcovia. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP. Príčina jej úmrtia nebola bezprostredne známa.

Hlas tejto vplyvnej hviezdy R&B, soulu a jazzu patril v 70. rokoch k jedným z najznámejších, ale v uplynulých rokoch Flacková stratila schopnosť spievať v dôsledku Lou Gehrigovej choroby, ktorú jej diagnostikovali v roku 2022. "Zomrela pokojne, obklopená svojou rodinou. Roberta prekonávala hranice a rekordy," uviedli jej zástupcovia.

Flacková sa narodila v Severnej Karolíne a vyrastala v Arlingtone vo Virgínii. Začínala ako klasická klaviristka a najprv vyučovala hudbu. Jej kariéra nahrávajúcej umelkyne sa začala po tom, ako ju pri speve v jazzovom klube objavil hudobník Les McCann, dopĺňa stanica BBC News.

K svojmu prvému hitu sa dopracovala až po tridsiatke, keď jej verziu piesne Ewana MacColla "The First Time Ever I Saw Your Face" použili v explicitnej milostnej scéne vo filme Clinta Eastwooda "Zahraj mi tajomne" z roku 1971. V roku 1973 pieseň získala Grammy v kategórii nahrávka roka.

Na tom istom galavečere dostala i svoju druhú Grammy - za pieseň "Where Is the Love", ktorú naspievala s Donnym Hathawayom. Pieseň triumfovala v kategórii najlepší popový vokálny výkon dua, skupiny alebo zboru.

Flacková sa hneď na ďalšom ročníku udeľovania cien Grammy v roku 1974 dočkala úspechu s piesňou "Killing Me Softly with His Song", ktorá sa stala nahrávkou roka a speváčka s ňou zvíťazila aj v kategórii najlepší ženský popový vokálny výkon. Skladbu pôvodne naspievala Lori Liebermanová a vyšla na singli v roku 1972. O vyše dve desaťročia neskôr s ňou zaznamenala svetový úspech i skupina Fugees.

Flacková ako prvá interpretka alebo interpret získala Grammy za nahrávku roka dvakrát za sebou. Po tom, ako sa v roku 1974 so skladbou "Feel Like Makin' Love" opäť dostala na vrchol rebríčkov, si dala prestávku v koncertovaní a sústredila sa na nahrávanie a charitatívnu činnosť.

Počas kariéry spolupracovala s umelcami ako Miles Davis a v roku 2012 nahrala album cover verzií od The Beatles s názvom "Let It Be Roberta". V roku 2020 jej udelili čestnú Grammy za celoživotný prínos.

Flacková bola osobnosťou sociálnych hnutí polovice 20. storočia a priatelila sa s reverendom Jessem Jacksonom aj aktivistkou Angelou Davisovou. V roku 1972 spievala na pohrebe bejzbalovej ikony Jackieho Robinsona - prvého černošského hráča najvyššej profesionálnej ligy MLB.

Po tom, ako sa jej v roku 2018 na pódiu urobilo nevoľno, jej manažér prezradil, že Flacková pred niekoľkými rokmi utrpela mozgovú príhodu. Flacková sa raz vydala; v roku 1966 za jazzového hudobníka Steva Novosela - bezdetný pár sa však v roku 1972 rozviedol.