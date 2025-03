Kráľovskú rodinu v Luxembursku zasiahla smutná správa: Mladý princ (†22) prehral boj so zriedkavou chorobou!

(Zdroj: Getty Images)

Členovi kráľovskej rodiny diagnostikovali v 14-tich rokoch zriedkavé genetické ochorenie nazývané POLG. To podľa stránky nadácie POLG Foundation, ktorej kreatívnym riaditeľom bol práve Frederik, okráda bunky tela o energiu, čo vedie k postupnému zlyhávaniu viacerých orgánov.

Počas víkendu však jeho otec - princ Robert na stránke zverejnil mimoriadne smutnú správu. Frederik totiž ešte 1. marca svoj náročný boj s touto chorobou prehral. V čase smrti mal mladý princ iba 22 rokov.

S ťažkým srdcom by sme chceli spolu manželkou oznámiť, že nás opustil náš syn, zakladateľ a kreatívny riaditeľ POLG Foundation, Frederik. Minulý piatok, 28. februára, na Deň zriedkavých chorôb, si nás náš milovaný syn zavolal do svojej izby, aby s nami naposledy prehovoril. Frederik v sebe našiel silu a odvahu rozlúčiť sa s každým z nás – so svojím bratom Alexandrom, sestrou Charlotte, so mnou, s tromi bratrancami Charlym, Louisom a Donallom, so švagrom Mansourom a so svojou tetou Charlotte a strýkom Markom," uviedol jeho otec v stanovisku, kde okrem toho zverejnili aj viaceré zábery zosnulého princa.

Princ Frederik (vľavo) so svojou rodinou (Zdroj: Profimedia)