Denise Richards bola na začiatku kariéry SEXUÁLNE OBŤAŽOVANÁ: Dôvod, prečo roky mlčala!

(Zdroj: SITA)

Herečka o svojej traume prehovorila pre magazín People. Svojim odhalením nadviazala na hnutie #MeToo, ktoré bojuje proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu. Dialo sa to vraj v čase, keď v zábavnom priemysle ešte len začínala. Roky to však držala v tajnosti... A prezradila aj dôvod.

„Povedali mi, že by som sa dostala na čiernu listinu (keby som o tom prehovorila),“ povedala v rozhovore. „Cítila som sa ťaká zraniteľná,“ pokračovala známa blondínka. „Toto bola kariéra, ktorú som si chcela budovať. Keď vám povedia, že už nikdy nebudete pracovať v odvetví, ktoré vás nadchne, je to ťažké,“ povedala ďalej.

(Zdroj: SITA)

„Som rada, že ženy majú silnejší hlas a sú viac chránené. Keby sa to stalo dnes, riešila by som to inak, ale bola som taká mladá a neznáma a (práve) som začínala,“ uviedla Richards. Jej dcéry sú vraj oveľa silnejšie, ako bola kedysi ona a veľmi ju v tomto smere inšpirujú. „Priala by som si, aby som mala také sebavedomie, aké majú ony, pretože ja som nikdy nebola schopná sa za seba postaviť tak, ako ony,“ dodala.

„Ja som to nedokázala a preto som na ne taká hrdá. Som hrdá, že hovoria, čo si myslia. Niekedy nemajú filter a často je to pre dobro veci,“ povedala Denise. A zaspomínala si aj na svoju mamu Joni. „Moja mama vždy hovorila: "Aj toto prejde". Ja som si tým prešla, ale aj veľa iných. "Niekto iný to má ešte horšie, dostaneš sa z toho,“ dodala s tým, že si uvedomila, že je silnejšia, ako si myslela.