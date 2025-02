MOBO Awards 2025: TV hviezda v HELE HELE kabátiku, CHOBOTNICA na hlave a... Zlatko, zablúdila si?!

MOBO Awards 2025 (Zdroj: Profimedia)

Takéto veľké spoločenské podujatia sú vždy prehliadkou tých najzaujímavejších rób. Slávne osobnosti si dávajú záležať a vyberajú vhodné oufity dlhé týždne pred akciou. Výnimkou nebolo ani odovzdávanie cien MOBO Awards v britskom Newcastli, ktorého sa zúčastnilo množstvo slávnych mien. Rozhodne sa bolo na čo pozerať!

Hviezda reality šou Love Island Whitney Adebayo pútala na červenom koberci pozornosť vo výrazne žltom kabáte dlhom až po zem. Pod ten si však nedala plnohodnotný outfit - minimálne polovicu z neho zabudla doma. Mala totiž len nohavice a potom nič, ani top, ani spodná bielizeň. Doslova to pôsobilo, že v istom momente kabát roztvorí a zakričí - "Hele hele!"

Whitney Adebayo (Zdroj: Profimedia)

Za zmienku určite stojí aj speváčka Shae Universe, ktorá sa nahodila do ružových "šiat"... Aj keď sa to týmto slovom dá nazvať len ťazko. Skôr to pôsobilo ako korzet a priesvitnou sukňou. Oveľa viac pozornosti však upútalo to, čo mala na hlave. Hudobníčka si totiž vlasy nechala vyčesať do zvláštnej vrtule, ktorá pripomínala ležatú osmičku na podstavci, či divnú chobotnicu.

Shae Universe (Zdroj: Profimedia)

No a popri všetkých tých veľkolepých róbach sa zdalo, že hudobníčka Amy Gadiaga na červený koberec zablúdila. Oblečené mala totiž čierne rifle, ktoré jej boli pridlhé, a tak ich v spodnej časti mala vykasané, no a doplnila ich jednoduchým čiernym crop topom a koženými topánkami. Nič výnimočné, veľkolepé, dokonca ani slávnostné. Doslova to pôsobilo, akoby si pomýlila akciu!

Amy Gadiaga (Zdroj: Profimedia)