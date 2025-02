Slávna playmate (†46) ZOMRELA: Srdcový INFARKT... Hrala aj v komédii Vo štvorici po opici!

(Zdroj: Getty Images)

Informáciu priniesol portál TMZ, ktorému to potvrdil Nevadský úrad Clark County of the Coroner/Medical Examiner s tým, že playmate zomrela ešte 20. decembra 2024. Ďalšie podrobnosti o jej úmrtí však neboli známe.

Na stránke GoFundMe však v tom čase vznikla zbierka, ktorú založil modelkin bývalý manžel Tanner Slaught, aby vyzbieral peniaze na pokrytie pohrebných nákladov. No a práve on prezradil, že príčinou Arianinho náhleho skonu bol srdcový infarkt.

Ariane Bellamar bola známa predovšetkým ako modelka z Playboya. Objavila sa však aj v zoznamovacej šou The Millionaire Matchmaker a zahrala si menšie úlohy vo filmoch Suicide Squad či Vo štvorici po opici 3. V roku 2017 zas obletela titulky denníkov, keď obvinila Jeremyho Pivena, že ju ohmatával počas natáčania šou Playboy Mansion, on to však poprel.

Ariane Bellamar, Tanner Slaught (Zdroj: Profimedia)