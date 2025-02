Šokujúce slová na adresu slávnej herečky: Bývalý kolega si nebral servítky… Ľudia ju nenávideli!

Sarah Hyland (Zdroj: SITA)

Sarah Hyland sa preslávila hlavne vďaka seriálu Moderná rodina. Aj vďaka tomu má množstvo fanúšikov, o čom svedčí aj počet jej sledovateľov na sociálnej sieti Instagram, ktorých je už takmer 11 miliónov. Okrem spomínaného sitkomu sa však objavila aj v ďalších počinoch, ktorým bol napríklad The Wedding Year.

Sarah Hyland (Zdroj: SITA)

V ňom si malú úlohu zahral komik a herec Jeff Dye. Ten sa k natáčaniu tohto filmu vrátil v najnovšom rozhovore v podcaste The George Janko Show, kde mnohých poriadne prekvapil. Svojej bývalej kolegyni totiž poriadne naložil a uviedol, že spolupráca s ňou bola doslova nočnou morou.

„Ku všetkým sa správala hnusne. Naštvalo ju napríklad aj to, že si komparzisti brali nejaké tyčinky… Ako keby to bola jej kuchyňa. Mňa doslova neznášala a povedal mi, že znázorňujem to, čo je na ľuďoch zlé,“ uviedol herec.

„Všetci sa držali nejakej hollywoodskej hierarchie, kde bola ona najväčšia hviezda, takže ak na nás bola hnusná, tak sme jej to mali tolerovať, ak bola smutná, tak sme ju museli nechať, aby bola smutná. Rozprával som sa o tom s každým zo štábu a všetci súhlasili, že je zlá. Ľudia sa dokonca spriatelili, pretože ich spájalo to, že že ju nemali radi,“ doplnil umelec.