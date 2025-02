Úprimné slová princa Williama: Porozprával o smútku, ktorý prežíval po smrti Lady Diany (†36)!

Princ William. (Zdroj: SITA)

Až do svojej smrti v roku 1997 bola Lady Diana patrónkou charitatívnej organizácie Child Bereavement UK, ktorá sa sústredí na pomoc deťom, mladým ľuďom, rodičom a rodinám, ktoré bojujú so stratou svojho blízkeho alebo dieťaťa. Toto združenie založila kamarátka spomínanej Diany - Julia Samuel a v roku 2009 sa jeho patrónom stal princ William.

Počas tohto týždňa sa rozhodol navštíviť túto charitu v meste Widnes, kde sa porozprával s viacerými mladými ľuďmi. Pri rozhovoroch bol veľmi otvorený a rozprával aj o tom, čo prežíval, keď prišiel o svoju mamu.

Princ William počas návštevy Child Bereavement UK (Zdroj: SITA)

„Niekde je najťažšia vec na smútku nájsť slová pre to, ako sa cítite. Hlavne v prvých rokoch je dôležité, aby ste mali podporu, ako je táto. Veľmi to pomôže. Myseľ zostane sústredená len na jednu vec. Je náročné viesť normálny život alebo chodiť do školy. Moja mama to rozpoznala už vtedy a ja si to uvedomujem teraz - smútok je tá najviac bolestná skúsenosť, akú môže dieťa alebo rodič zažiť," uviedol princ podľa Daily Mail.

Táto návšteva podľa všetkého padla na úrodnú pôdu a pochvaľovali si ju aj prítomní. „Presne pozná situáciu, v akej sme boli, pretože bol v približne rovnakom veku, v akom sme teraz, v rovnakej situácii. O týchto veciach s nami hovoril otvorene," povedala podľa The Times 17-ročná Rebecca. „Bol veľmi milý. Charite sa darí získavať prostriedky a dary. Bez neho by však nevedela podporovať ľudí. Potrebujete ľudí, ako je princ, aby o tom zvýšili povedomie," uviedol 18-ročný Daniel.

Princ William počas návštevy Child Bereavement UK (Zdroj: SITA)