POTVRDENÉ! Ďalší ROZCHOD v šoubiznise: ROZVOD po 4 rokoch manželstva!

(Zdroj: GettyImages)

LONDÝN - V januári sme na Topkách informovali o tom, že Lily Allen (39) je na tom v poslednom období psychicky zle. Odhalila totiž manželovu neveru... Spočiatku sa zdalo, že by obrovskú zradu dvojica dokázala ustáť. No nepodarilo sa. Zdroj potvrdil, že sa rozišli!

V januári sa médiami začala šíriť informácia, že Lily Allen je na tom psychicky zle. Jej stav trvá už niekoľko mesiacov a v podcaste Miss Me? prezradila aj dôvod, prečo tomu tak je. Svoju manželovi Davidovi Harbourovi totiž prišla na neveru - načapala ho, ako používa zoznamku pre celebrity Raya, kde sa pred 4 rokmi zoznámili aj oni dvaja.

Navyše zistila, že je v aplikácii pomerne aktívny. Napriek tomu sa zdalo, že herečka chce vzťah zachrániť. Priznala, že obrovskou oporou v náročných chvíľach jej sú dve deti, ktoré má s bývalým manželom Samom Cooperom - Ethel (13) a Marnie (11). No opak je pravdou... Prešiel necelý mesiac a magazín People prichádza so správou, že sa dvojica rozišla.

Potvrdili to viaceré zdroje. „Je zničená a nie je na tom dobre,“ povedal zdroj o Lily s tým, že rozchod bol mimoriadne náročný. „Bol to zlý začiatok roka,“ dodal zdroj. Portál sa snažil kontaktovať aj zástupcov samotných manželov, no neodpovedali. Krach vzťahu nastal po 4 rokoch spoločného života. Svoje áno si povedali v septembri 2020.

(Zdroj: Profimedia)