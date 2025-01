Hviezdna speváčka je na tom PSYCHICKY ZLE: Odhalila manželovu NEVERU!

Lilly Allen (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Zdalo sa, že našla svoju životnú lásku, no dnes je všetko inak! Speváčka Lily Allen (39) priznala, že je na tom v poslednom období psychicky veľmi zle. Dôvodom je jej manžel David Harbour (49), ktorému prišla na neveru. Hviezda teraz trpí záchvatmi paniky!

O tom, že je na tom Lily Allen psychicky zle, sme na Topkách písali už pred Vianocami. Vtedy prezradila že jej stav vyústil až do bodu, že "zabudla jesť". Trvá to vraj už niekoľko mesiacov a chodí kvôli tomu na terapeutické sedenia, ktoré jej pomáhajú dať sa do poriadku po psychickej aj fyzickej stránke. Čo to spôsobilo, však vtedy neprezradila...

V novom podcaste Miss Me? však vyšla s kožou na trh. Priznala rozchod so svojím manželom aj to, že si kvôli tomu prechádza mimoriadne náročným obdobím. Posledné mesiace vraj trpí záchvatmi paniky a má problém sa sústrediť na čokoľvek iné, ako na svoju bolesť. Hviezda totiž svojmu manželovi prišla na neveru - načapala ho, ako používa zoznamku pre celebrity Raya.

Práve tam sa dvojica v roku 2020 zoznámila... No a keď tmavovláska začala mať podozrenie, prihlásila sa do aplikácie tiež a zistila, že je v nej David pomerne aktívny. Veľkou oporou sú aktuálne pre Lily jej dve deti, ktoré má s bývalým manželom Samom Cooperom - Ethel (13) a Marnie (11). „Sme si navzájom oporou a povzbudzujeme sa, aby sme sa rozprávali o svojich pocitoch, ale myslím, že hlavnou vecou je povedať im, že to zvládneme a bude to v poriadku,“ dodala Lily.

(Zdroj: Profimedia)