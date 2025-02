TOPKY tohto týždňa: Slzy Seleny Gomez, Miley Cyrus v priesvitnom korzete a zahanbený princ Andrew!

(Zdroj: SITA)

Selena Gomez v pondelok rozrušila fanúšikov emotívnym videom, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Instagram. V ňom s plačom reagovala na rozhodnutie Donalda Trumpa o deportácii mnohých Mexičanov, čo speváčku zasiahlo, keďže sama pochádza z mexicko-americkej rodiny.

Veľmi smutnou správou boli informácie o smrti legendárnej britskej speváčky Marianne Faithfull. Tú poznalo množstvo fanúšikov najmä vďaka hitu As Tears Go By. Okrem toho v minulosti tvorila pár s frontmanom Rolling Stones Mickom Jaggerom.

Ďalšiu hanbu momentálne zažíva princ Andrew. Najnovšie sa stalo stredobodom pozornosti jeho sídlo Royal Lodge, z ktorého ho chce už dlhšiu dobu dostať jeho brat – Karol III. Podľa najnovších informácií je však pozemok, na ktorom toto sídlo leží, v otrasnom stave, keďže si Andrew nemôže dovoliť platiť služobníctvo.

Svojím tradičným spôsobom zaujala počas týždňa Miley Cyrus. Tá sa na svojom profile na sociálnej sieti Instagram pochválila záberom v čiernom priesvitnom korzete, v ktorom okrem svojej dokonalej postavy ukázala aj bradavky.