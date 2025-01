Hviezdna kráska nezostala svojej povesti nič dlžná: V odvážnych bikinách vyrazila fanúšikom dych!

Emily Ratajkowski (Zdroj: SITA)

Slávna modelka patrí medzi najznámejšie a najkrajšie ženy sveta, čo pravidelne dokazuje na odvážnych záberoch. To dokázala aj pred pár dňami na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

Tam totiž zverejnila video zo svojej dovolenky v Mexiku, kam ušla zo svojho rodného New Yorku, ktorý ani zďaleka neponúka také príjemné a teplé počasie. To využila na to, aby svojim fanúšikom ukázala svoju dokonalú postavu v odvážnych červených bikinách.