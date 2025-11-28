Emily Ratajkowski opäť ROZPÁLILA fanúšikov: Vystavila na obdiv svoj DOKONALÝ ZADOK!

NEW YORK - Modelka Emily Ratajkowski patrí medzi najlepšie platené krásky planéty - a veľmi dobre vie, prečo ju fanúšikovia milujú. Na sociálnej sieti Instagram teraz ukázala záber, ktorý vyvolal poriadny rozruch. Odhalila totiž svoj luxusný zadoček!
Emily má krivky bohyne a práve tie jej priniesli rozprávkové živobytie. Jej krása ju preslávila po celom svete a zaručila jej aj to, že ona aj jej štvorročný syn Sylvester môžu byť do konca života v pohodlí. Hodnota jej majetku sa odhauje na osem miliónov dolárov a stále rastie.
Modelka sa nikdy netajila tým, že nahota pre ňu nie je tabu. Svoje telo ukazuje často, sebavedomo a bez zbytočných zábran. Tentoraz zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje len v spodnej bielizni. A vystavila v nej na obdiv svoj dokonalý zadoček. Pozrite, toto je zadok hodný miliónov!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%