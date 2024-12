Veľká NOVINKA po 8 rokoch: Angelina Jolie a Brad Pitt sa konečne dohodli ohľadom ROZVODU!

Angelina Jolie a Brad Pitt. (Zdroj: Profimedia.sk)

LOS ANGELES - Spočiatku sa zdalo, že to nemá konca. Vyčerpaná Angelina Jolie chcela už celý rozvodový proces s ex Bradom Pittom dotiahnuť do konca, no dočkala sa až dnes po vyše 8 rokoch čakania. Hoci nie je ešte všetkému koniec, aspoň sa to po dlhom čase pohlo vpred a bývalí partneri podpísali rozvodové papiere.