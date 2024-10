Otec Liama Paynea (†31) prišiel na miesto, kde zomrel jeho syn: Bol aj na osudnom balkóne!

Liam Payne (Zdroj: SITA/elCanciller)

BUENOS AIRES - Najťažšie chvíle života! Práve to aktuálne prežíva otec Liama Paynea (†31). V týchto dňoch totiž musel priletieť z Veľkej Británie do Argentíny... No nie kvôli oddychu, ale kvôli identifikácii tela svojho syna. Ten v uplynulých dňoch zomrel po páde z 3. poschodia. A Geoff Payne bol aj na osudnom balkóne!