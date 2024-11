POHREB Liama Payna (†31): Takto vyzerajú POSLEDNÉ prípravy pred rozlúčkou!

Liam Payne (Zdroj: SITA/Photo by Joel C Ryan/Invision/AP)

31-ročný spevák zomrel 16. októbra na následky poranení hlavy, ktoré utrpel po páde z balkóna z tretieho poschodia v hoteli v Buenos Aires. Do Argentíny v tom čase vycestoval so svojou priateľkou Kate Cassidy. Táto nečakaná smrť šokovala rovnako ako najbližších, tak i fanúšikov po celom svete. Jeho otec Geoff priviezol pred dvomi týždňami synove pozostatky do Británie.

Dnes bude americký spevák po viac ako mesiaci pochovaný. Pohreb bude súkromný - pre rodinu, najbližších priateľov a na poslednej rozlúčke sa očakávajú aj jeho bývalí kolegovia zo skupiny One Direction. Posledné zbohom mu budú davať v oblasti Home Counties. Po pohrebe bude nasledovať kar.

Prípravy na smutnú udalosť pomaly finisišujú. Skoro ráno boli pred vchod do kostola naaranžované nádherné kvety. „Jeho rodina vynaložila veľké úsilie, aby zorganizovala dokonalú rozlúčku a dala mu zbohom, aké si zaslúži. Liam možno bol globálnou superhviezdou, ale pre Geffa a Karen bude vždy ich malý chlapec. Bude to neuveriteľne ťažký deň," povedal istý zdroj pre The Sun.

(Zdroj: Profimedia)