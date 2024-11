Smutná správa pre fanúšikov hororov: Zomrel predstaviteľ viacerých ikonických postáv!

Tony Todd vo filme Candyman (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Počas dnešného dňa sa fanúšikovia hororov dozvedeli smutnú správu. Vo veku 69 rokov totiž zomrel americký herec Tony Todd, ktorý sa preslávil v niekoľkých slávnych filmoch, ktoré patria do tohto žánru.

Tony Todd si počas svojej bohatej kariéry zahral vo viac ako 100 filmoch a seriáloch a najväčšiu stopu zanechal medzi fanúšikmi hororov. Objavil sa totiž vo viacerých počinoch, ako sú napríklad Night of the Living Dead, The Crow či Final Destination. Hlavnú úlohu stvárnil vo filmovej sérii Candyman.

Počas dnešného dňa však jeho hovorca pre viaceré americké médiá vrátane magazínu People potvrdil, že Todd zomrel. K tejto smutnej udalosti malo dôjsť 6. novembra v jeho dome v Los Angeles, avšak príčina jeho smrti nebola zverejnená. S hercom sa okamžite začalo lúčiť množstvo fanúšikov a dojemné slová mu do neba adresovala aj kolegyňa Virginia Madsen, ktorá si po jeho boku zahrala v spomínanom filme Candyman.

„Môj milovaný. Odpočívaj v pokoji. Skvelý herec Tony Todd nás opustil a teraz je anjelom. Tým bol aj počas jeho života," uviedla herečka na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

Tony Todd (Zdroj: Profimedia)