Sexuálny škandál hviezdneho hudobníka: Ozvalo sa ďalších 120 obetí… Viac ako 20 z nich malo byť maloletých!

Sean "Diddy" Combs (Zdroj: SITA)

Od minulého mesiaca sa vo veľkom hovorí o škandáloch amerického hudobníka. Ten totiž skončil v rukách polície a momentálne je stále za mrežami kvôli mnohým vážnym obvineniam, ku ktorým však včera pribudli ďalšie.

Včera totiž verejne vystúpil právny zástupca 120-tich ľudí, ktorí mali byť ďalšími obeťami Combsa. Tí ho obvinili zo sexuálnych napadnutí a podľa slov spomínaného právnika má byť medzi nimi aj 25 obetí, ktoré mali byť v čase útokov maloleté.

„Chcem sa sústrediť na vek obetí. Keď sa pozrieme na to, koľko mali v čase útokov rokov, tak je to šokujúce. Jedna mala v tom čase len 9 rokov a zobrali ju na skúšku do New Yorku do nahrávacieho štúdia. Tam ju mal mali sexuálne napadnúť Combs a ďalší ľudia s tým, že jej sľúbili nahrávaciu zmluvu," povedal právnik, ktorého citoval Page Six.

„Ďalšiu z nich prepravili do New Yorku, keď mala 15 rokov a zúčastnila sa tam párty, kde ju zdrogovali a zobrali do súkromnej miestnosti aj za prítomnosti Combsa. Následne ju znásilnilo niekoľko ľudí," doplnil právny zástupca, ktorý tak hudobníka obvinil z ďalších otrasných skutkov.

