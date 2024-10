ŠKANDÁL, ktorý hýbe svetom: P. Diddy vo VÄZBE, Eminem má jasno... To ON ZABIL Tupaca a B.I.G.!

(Zdroj: SITA)

NEW YORK - Svetom aktuálne rezonuje škandál, ktorý sa spája s hviezdnym raperom Seanom Combsom alias P. Diddym. Ten aktuálne sedí vo väzbe kvôli obvineniu zo spiknutia za účelom vydierania, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania. No a najnovšie sa jeho meno spája aj s vraždami slávnych raperov Tupaca Shakura a The Naturious B.I.G. Teda, naznačuje to Eminem vo svojich skladbách!

Po tom, čo rapera Seana Combsa alias P.Diddyho zbalila polícia, sociálne siete zapĺňajú rôzne odhalenia a konšpiračné teórie. Pred dvomi týždňami ho vzali do väzby v New Yorku, pre obvinenia zo spiknutia za účelom vydierania, z obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania. No a verejnosť začala upozorňovať aj na skladby rapera Eminema.

Ten v nich totiž na P. Diddyho často upozorňoval a nebál sa ho obviniť aj zo skutočne závažných zločinov. Vo svojich textoch spomínal rapera roky, často v nich narážal na Diddyho nevhodné správanie, no až teraz sa dostali do popredia záujmu. Fanúšikov zaujala najmä skladba Fuel, ktorú Eminem vydal tento rok v júli na albume The Death od Slim Shady: Expanded Mourner's Edition.

Raper v nej totiž obviňuje Diddyho z vrážd niekdajších legiend Tupaca Shakura a The Natorious B.I.G. Časť textu znie: „Som ako R-A-P-E-R. Mám toľko A-As, S-As. Počkaj, nevyhláskoval to slovo "Raper" a vynechal P, že? Áno. R.I.P., odpočívaj v pokoji, Biggie a Pac, obaja by ste mali žiť. Ale neskúšam s nim nemať spor. Pretože by ma mohol trafiť, ako: "Keefe D, dostaň ho".“

A ide len o jednu z mnoha skladieb, v ktorej má na Diddyho podobné narážky. V texte Eminem spomína Keefe D., teda muža, ktorý je podozrivý zo zabitia Tupaca. No a mnohí konšpirujú, že vražda naňho bolal len hodená P. Diddym.

