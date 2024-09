Pamätáte si TÚTO HVIEZDU spred 20 rokov? Dnes je z nej blondínka a... Zrejme by ste ju NESPOZNALI!

Joanna 'JoJo' Levesque (Zdroj: Columbia Pictures )

LOS ANGELES - Preslávila sa v roku 2004, keď mala len 13 rokov. Vydala pieseň Leave (Get Out), ktorá búrala priečky svetových hitparád. Zahrala si aj v niekoľkých filmoch, no potom už o nej počuť veľmi nebolo. Pamätáte si Joannu Levesque alias JoJo? Pozrite, ako dnes vyzerá!