Otrepaná NUDA Kanyeho a jeho ženy: Bianca, šokovala by si viac, keby si bola OBLEČENÁ!

(Zdroj: Profimedia)

PARÍŽ - Americký raper Kanye West a jeho manželka Bianca Censori sú známi svojou záľubou v extravagantných outfitoch. On nemá problém sa zahaliť od hlavy po päty a jeho nežnejšia polovička zas toho zo svojho tela ukazuje viac, ako by bolo treba. A výnimkou nebol ani parížsky týždeň módy... Ach, Bianca, šokovala by si viac, keby si prišla oblečená!

Kanye West je známym milovníkom módy. Vo svetovom šoubiznise sa zapísal ako ten, ktorý sa vo fashion svete vyzná. Veď napokon práve on kompletne prekopal svojej exmanželke Kim Kardashian štýl a zo všednej ženy z nej urobil divu, ktorá oblečením inšpiruje dievčatá po celok svete. A pod svoje "fashion krídla" si zobral aj svoju novú polovičku Biancu Censori.

Pri tej však uzdu svojej kreativity a extravagancie popustil oveľa viac ako pri prvej spomínanej. A tak zatiaľ čo raper chodí do spoločnosti zahalený od hlavy po päty, svoju "manželku" styluje do miniatúrnych odevov, ktoré viac odhaľujú, ako zahaľujú. Mladá architektka prakticky chodí po verejnosti nahá. A výnimkou nie je ani parížsky týždeň módy, ktorý si dvojica spoločne prišla do Francúzska vychutnať.

(Zdroj: Profimedia)

Kanye v bielom komplete, s bielymi topánkami, rukavičkami a maskou na halve, že mu nebolo vidno kúsok tváre. No a Bianca? Tá prišla tradične v titernom body, ktoré odhaľovalo celý jej zadok a spod tenkej látky presvitali celé jej prsia. Ach, no šokovala by určite viac, keby sa pre zmenu do spoločnosti normálne obliekla!

(Zdroj: Profimedia)