Preboha! Herečka na červenom koberci šokovala: Luxusná róba, ale... To čo má na nohách?!

Brooke Shields (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Spoločenské podujatia si vždy vyžadujú dokonalú vizáž... A také honosné udalosti, akým je odovzdávanie cien, dvojnásobne. Tam sú na mieste dlhé róby či smokingy. Dobre to vie aj hviezdna herečka Brooke Shields (59). Napriek tomu si k dlhým žltým šatám dala šokujúcu obuv... Preboha, to čo má na nohách?!