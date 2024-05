Fanúšikovia v smútku: Zomrel producent (†94) Krstného otca... Dojemné odkazy legendárnych hercov!

(Zdroj: Getty Images)

Al Ruddy sa počas svojej kariére vo filmovom svete zaradil medzi najväčších producentov všetkých čias. Na svojom konte má viacero úspešných počinov, avšak tie najslávnejšie sú zrejme Krstný otec a Million Dollar Baby, za ktoré získal svojich dvoch Oscarov.

Počas včerajšieho dňa však hovorca jeho rodiny potvrdil smutnú správu. Ruddy totiž vo veku 94 rokov zomrel v Los Angeles a podľa Mirroru bola príčinou jeho smrti choroba, ktorá však mala extrémne rýchly priebeh.

S filmovou legendou sa okamžite rozlúčilo množstvo slávnych hercov. Medzi nimi nechýbala ani hviezda spomínaného Krstného otca Al Pacino. „Al Ruddy sa ku mne vždy správal úžasne. Aj keď ma ostatní nechceli, tak ma vždy podporil. Dal mi dar odvahy vo chvíli, keď som to potreboval najviac," povedal herec.

„Stretol som ho pred viac ako 40-timi rokmi. On bol už ikona a ja som len štartoval kariéru. Stal sa mojím dobrým priateľom a mentorom. Vždy mi dával rady a viedol ma správnym smerom. Ľudia ako on sú dôvodom, prečo nehovorím, že som si svoj úspech vybojoval len ja. Kde by som bol bez neho? Môj život by nikdy nebol tým, čím je, keby v ňom neboli ľudia, ako on," napísal k spoločným fotografiám Arnold Schwarzenegger.