Playboy Brad Pitt to strieda ako ponožky: Len nedávno ho spájali so sexi modelkou a... Už ho videli s inou!

Koncom augusta verejnosť obletela správa o tom, že modelka Emily Ratajkowski po rozvode s manželom Sebastianom, randí s hviezdnym hercom Bradom Pittom. „Pozval ju na rande a ona sa tomu nebránila. Brad jej vždy pripadal milý a povedala si, že nemá čo stratiť,“ prezradil zdroj z okolia dvojice. No ich vzťah sa zrejme veľmi neprehĺbil.

V týchto dňoch sa objavila informácia, že modelku si najnovšie získal ex Kim Kardashian, komik Pete Davidson. No a Brad tiež dlho na ocot nezostal. Portál The Daily Mail ho v nedeľu večer nafotil na koncerte Bona v Los Angeles, na ktorom mu robila spoločnosť exmanželka jeho hereckého kolegu Paula Wesleyho, 29-ročná Ines de Ramon.

Dvojica vraj dorazila okolo 20:00, chvíľu predtým ako sa stretli s Bradovými slávnymi kamarátmi, vrátne Cindy Crawford či Seana Penna. No či ide o jeho novú potenciálnu alebo len o kamarátku, nie je jasné. Po koncerte sa totiž obaja vydali vlastnou cestou - Pitt nasadol do svojej Tesly a Ines odišla s hercovym bodyguardom.

Ines de Ramon a jej manžel, hviezda Upírskych denníkov, Paul Wesley v septembri oznámili, že po takmer troch rokoch manželstva idú od seba. „Rozhodnutie rozísť sa je vzájomné a došlo k nemu pred piatimi mesiacmi,“ povedal vtedy pre People zástupca páru a dodal, že pár žije oddelene.