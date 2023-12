Sexi provokácia mladej herečky: V spoločnosti všetkým ukázala spodnú bielizeň!

Sydney Sweeney (Zdroj: profimedia.sk)

SYDNEY - Je si vedomá svojich predností! Sydney Sweeney je meno, o ktorom budeme ešte veľa počuť. 26-ročná herečka sa zviditeľnila vďaka účinkovaniu v seriáli Euforia, avšak na konte už má aj účinkovanie v ďalších počinoch. Jedným z nich je film s názvom Anyone But You, na ktorého propagáciu zvolila poriadne odvážny outfit.