Najsexi herečka súčasnosti BEZ ZÁBRAN: Pred kamerami sa predviedla NAHÁ!

Sydney Sweeney (Zdroj: SITA)

Kedykoľvek sa Sydney Sweeney objaví na červenom koberci, vždy vyzerá priam skvele a sexepíl z nej srší na všetky strany. 26-ročná umelkyňa sa totiž okrem hereckého talentu môže pochváliť aj sexi postavou zaoblenou na tých správnych miestach a tiež peknou tváričkou.

Za zmienku tiež stojí, že krásna Sydney nepatrí medzi žiadne hanblivky. Mala len 21 rokov, keď pre seriál Euforia nafotila sériu odvážnych selfie záberov, na ktorých sa predviedla celkom nahá.

Zábrany a oblečenie odhodila aj počas nakrúcania filmu Anyone but you. Sweeney pred kamerami ukázala svoje nahé prsia i zadok. Nuž, nahota je bežnou súčasťou hereckej profesie. Kým niektoré umelkyne volia na tieto scény dablérky, iné to zvládajú aj bez nich.

Sydney Sweeney (Zdroj: profimedia.sk)

Sydney Sweeney (Zdroj: profimedia.sk)