Šokujúca SMRŤ herca (†43) známeho z telenoviel: Bojoval s depresiami!

Americký herec Billy Miller počas svojej kariéry účinkoval napríklad v telenovelách General Hospital alebo Young and the Restless. Dobre známy je aj divákom seriálov Suits, či Truth Be Bold. Na konte mal viacero úspechov a mohol sa pochváliť soškami Emmy Awards, čo sú prestížne televízne ceny.

17. septembra by Billy oslávil svoje 44. narodeniny. Žiaľ, v piatok zomrel. Príčina smrti nie je zatiaľ oficiálne známa. Jeho hovorca pre médiá smutné správy potvrdil a uviedol tiež, že herec trpel manickými depresiami.

Za talentovaným hercom smúti aj jeden z tvorcov seriálu Suits - Aaron Korsh. „Toto je veľmi smutná správa pre našu celú seriálovú rodinu. Raz som s Billym letel domov. Mali sme sa spolu skvele a ten náš 5-hodinový let zbehol ako nič. Bol to zábavný, šikovný, milý a citlivý muž,” uviedol.