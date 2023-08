Trpké priznanie manželky slávneho herca: Jeho matka jej robila zo života PEKLO!

Matthew McConaughey (Zdroj: SITA)

Slávna dvojica sa dala dokopy v roku 2007 a okamžite sa zaradili medzi najkrajšie páry šoubiznisu. V roku 2012 následne spečatili svoju lásku svadbou a ich dlhoročné manželstvo pôsobí idylicky aj viac ako 10 rokov od ich veľkého momentu.

Camila Alves, Matthew McConaughey (Zdroj: SITA)

Málokto však vie, že začiatky ich vzťahu boli pre Alves mimoriadne náročné. Mama McConaugheyho totiž dávala priateľke svojho syna poriadne zabrať a ako povedala v najnovšej epizóde podcastu Biscuits & Jam, z jej života urobila doslova peklo.

„Keď ma spoznala, tak mi robila veľmi veľa vecí. Poriadne ma testovala. Volala ma menami všetkých jeho bývalých priateliek, hovorila so mnou lámavou španielčinou a robila veľa podobných vecí," povedala Alves.

Všetko sa však podľa jej slov zmenilo počas pracovnej cesty do Istanbulu, na ktorú pozvala aj Mary. „V lietadle do Istanbulu mi rozprávala rôzne príhody a snažila sa mi dostať do hlavy. Na tretí deň som to však už nevydržala a prejavila som svoj brazílsky temperament a všetko som jej to vrátila. Keď som skončila, tak sa na mňa len pozrela a povedala, že teraz som súčasťou ich rodiny. Odvtedy máme úžasný vzťah. Veľmi ju rešpektujem a platí to aj naopak," doplnila modelka.