Príbeh lásky slávneho módneho návrhára: Už 59 rokov miluje len túto jedinú ženu!

Ralph Lauren (Zdroj: SITA - Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

NEW YORK - Na svete sa zrejme nenájde žiadny milovník módy, ktorý by nepoznal meno Ralph Lauren (83). Tento muž počas svojej kariéry vybudoval módne impérium, ktoré patrí medzi tie najväčšie na svete. To sa mu podarilo aj vďaka jeho manželke Ricky (80), s ktorou sú svoji už takmer 59 rokov.

Ralph Lauren sa narodil ako Ralph Lifshitz v New Yorku 14. októbra 1939. Za svoje meno si spolu so súrodencami vypočul veľa posmeškov, a tak sa rozhodol, že si ho zmení na Lauren. Príklad si zobral zo svojho brata, ktorý si toto meno vybral, pretože zažil šikanu po tom, ako nastúpil do armády.

Ralph Lauren (Zdroj: SITA - Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Svoje pôsobenie v móde začal ako poradca predaja v módnych firmách, avšak prelom prišiel v roku 1968. Vtedy vydal svoju prvú kolekciu športového oblečenia s názvom Polo, ktorá sa stala známou po celom svete. V nasledujúcich rokoch a desaťročiach vybudoval jednu z najväčších a najhodnotnejších módnych firiem na svete a až do roku 2015 bol jej generálnym riaditeľom.

Po boku amerického miliardára však po celý čas stála iba jedna žena. So svojou manželkou Ricky sa zoznámil v roku 1964 a v decembri toho istého roka si ju zobral za ženu. Dvojica tak na konci tohto roka oslávi svoje 59. výročie svadby. Počas ich manželstva sa im narodili 3 deti - synovia Andrew (54) a David (52) a dcéra Dylan (49).

Ricky sa venovala písaniu, fotografovaniu a takisto bola aj psychoterapeutkou. Okrem toho však bola múzou jedného z najväčších módnych návrhárov všetkých čias. „Nezaľúbil som sa do dievčaťa s mejkapom na vysokých opätkoch. Zaľúbil som sa do dievčaťa v džínsoch a bielom tričku, ktoré malo vyhrnuté rukávy a oblečenú bundu. To je dievča, ktoré som si zobral za ženu," napísal vo svojej biografii podľa magazínu People.

Ralph Lauren, Ricky Lauren (Zdroj: SITA)