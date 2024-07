Hviezdny herec VYSTRAŠIL vzhľadom: Poštípal ho hmyz... Uff, má ZNETVORENÚ TVÁR!

Matthew McConaughey (Zdroj: SITA)

Matthew McConaughey patrí k tým svetovým hviezdam, ktoré sú aktívne na sociálnych sieťach. So svojimi fanúšikmi sa pravidelne delí o novinky z profesionálneho života, ale aj o pikošky z toho súkromného. No a aktuálne sa podelil o nepríjemnosť, ktorá ho postretla.

Prišiel totiž do stretu s včelou, ktorá ho poštípala. Výsledok? Znetvorená tvár. Slávny herec má na zábere opuchnuté oko, akoby došiel do konfliktu so štamgastom v krčme. Je teda evidentné, že na štipance od bodavého hmyzu je alergický. No úsmev na tvári značí, že reakcia nebola natoľko vážna, aby mu išlo o život. Veď pozrite, ako vyzerá!