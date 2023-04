Roky boli priatelia, teraz je všetko inak: Hviezdni herci zažili poriadny šok... Možno sú BRATIA!

Priateľstvo Matthew McConaugheyho a Woodyho Harrelsona sa počas rokov stalo jedným z najznámejších v celom Hollywoode. Ich rodiny sa navzájom veľmi dobre poznajú a trávia spolu aj dovolenky.

Zrejme by ich však nikdy nenapadlo, že dôvod, prečo si tak dobre rozumejú, môže byť ten, že sú možno bratia. McConaughey však v podcaste Let’s Talk Off Camera prezradil, že existuje reálna šanca, že hviezdni herci majú rovnakého otca!

Galéria fotiek (4) Matthew McConaughey

Zdroj: SITA

„Pred pár rokmi sme boli v Grécku a rozprávali sme sa, ako veľmi sme si my a naše rodiny blízki. Bola tam aj moja mama a odrazu povedala, že pozná Woodyho otca. Všetci sme si všimli, akým spôsobom to povedala," povedal herec.

Ten kvôli tomu začal pátrať v rodinnej histórii a zistil, že sa jeho mama a Woodyho otec stretli v čase, keď sa jeho rodičia rozvádzali. „Pre Woodyho je to jednoduchšie. Povedal, aby som šiel na testy DNA. Ale čo by tým riskoval? Pre mňa je to ťažšie, pretože sa môže stať, že zistím, že človek, o ktorom som si myslel, že je môj otec, vlastne môj otec nie je. Je to pre mňa zložitejšie," doplnil McConaughey. Či bude zvedavosť napokon silnejšia a podstúpi spomínané testy, ukáže zrejme až čas...